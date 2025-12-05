Giannis Antetokounmpo'dan kötü haber!

Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun, Detroit Pistons karşısında Çarşamba günü alınan galibiyette yaşadığı sağ baldır gerilmesi nedeniyle en az iki ila dört hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı bilgilere göre, sakatlık öngörülen takvimden daha ciddi olabilir.

Antetokounmpo, maçın henüz ilk çeyreğinin üçüncü dakikasında savunmaya dönerken kendini yere bırakmış ve oyundan çıkmıştı. Yıldız oyuncu sahayı kendi başına terk etti.

Bu sakatlık, son 10 maçta 2-8'lik bir performans sergileyen ve Doğu Konferansı'nda 10. sıraya kadar gerileyen Bucks için kritik bir döneme denk geliyor.

Giannis'in sakatlığı, Milwaukee ile dokuz kez All-Star seçilen oyuncu arasında süren gelecek planlaması görüşmelerinin gölgesinde yaşandı. Charania'nın haberine göre, önümüzdeki haftalarda bu konuda bir çözüm bekleniyor ve bu durum, 30 yaşındaki yıldızın 5 Şubat takas son tarihinden önce takas edilebilir olup olmayacağını belirleyecek.

Yaz döneminde Giannis'in seçeneklerini araştırdığı ve Ağustos ayında New York Knicks'e gitmeye sıcak baktığı iddia edilmişti. Eski Finaller MVP'sinin Milwaukee'den ayrılması durumunda çok sayıda takımın devreye girmesi bekleniyor.

Antetokounmpo bu sezon 17 maçta 28.9 sayı, %63.9 şut isabeti, 10.1 ribaund ve 6.1 asist ortalamalarıyla oynuyordu.