İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2025 Cuma / 15 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5251
  • EURO
    49,5752
  • ALTIN
    5776.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Giannis Antetokounmpo'dan kötü haber!

Milwaukee Bucks'ın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo, Detroit maçında yaşadığı sağ baldır gerilmesi nedeniyle en az 2 ila 4 hafta parkelerden uzak kalacak.

Haber Merkezi5 Aralık 2025 Cuma 12:50 - Güncelleme:
Giannis Antetokounmpo'dan kötü haber!
ABONE OL

Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun, Detroit Pistons karşısında Çarşamba günü alınan galibiyette yaşadığı sağ baldır gerilmesi nedeniyle en az iki ila dört hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı bilgilere göre, sakatlık öngörülen takvimden daha ciddi olabilir.

Antetokounmpo, maçın henüz ilk çeyreğinin üçüncü dakikasında savunmaya dönerken kendini yere bırakmış ve oyundan çıkmıştı. Yıldız oyuncu sahayı kendi başına terk etti.

Bu sakatlık, son 10 maçta 2-8'lik bir performans sergileyen ve Doğu Konferansı'nda 10. sıraya kadar gerileyen Bucks için kritik bir döneme denk geliyor.

Giannis'in sakatlığı, Milwaukee ile dokuz kez All-Star seçilen oyuncu arasında süren gelecek planlaması görüşmelerinin gölgesinde yaşandı. Charania'nın haberine göre, önümüzdeki haftalarda bu konuda bir çözüm bekleniyor ve bu durum, 30 yaşındaki yıldızın 5 Şubat takas son tarihinden önce takas edilebilir olup olmayacağını belirleyecek.

Yaz döneminde Giannis'in seçeneklerini araştırdığı ve Ağustos ayında New York Knicks'e gitmeye sıcak baktığı iddia edilmişti. Eski Finaller MVP'sinin Milwaukee'den ayrılması durumunda çok sayıda takımın devreye girmesi bekleniyor.

Antetokounmpo bu sezon 17 maçta 28.9 sayı, %63.9 şut isabeti, 10.1 ribaund ve 6.1 asist ortalamalarıyla oynuyordu.

  • Antetokounmpo
  • Sakatlık

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.