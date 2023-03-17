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  • Giannis Antetokounmpo'nun 25 sayısı mağlubiyete engel olamadı
Spor

Giannis Antetokounmpo'nun 25 sayısı mağlubiyete engel olamadı

NBA'de Milwauke Bucks, 11.sırada bulunan Indiana Pacers'e 139-123 mağlup oldu. Giannis Antetokounmpo'nun 25 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

AA17 Mart 2023 Cuma 11:07 - Güncelleme:
Giannis Antetokounmpo'nun 25 sayısı mağlubiyete engel olamadı
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Doğu Konferansı'nda zirvede yer alan Milwaukee Bucks, 11. sırada bulunan Indiana Pacers'a 139-123'lük skorla mağlup oldu. Normal sezonda 32. galibiyetini elde eden Indiana'da Andrew Nembhard 24 sayı ve 5 asist, Aaron Nesmith 22 sayı ve 5 ribaund, Chavano Hield de 20 sayı ve 6 asistle oynadı. Toplamda 20. mağlubiyetini yaşayan Milwaukee'de ise Giannis Antetokounmpo'nun 25 sayı ve 9 ribaundu, Jrue Holiday'in de 19 sayı ve 11 asisti yeterli olmadı.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:

Detroit Pistons: 100 - Denver Nuggets: 119

Brooklyn Nets: 96 - Sacramento Kings: 101

Toronto Raptors: 128 - Oklahoma City Thunder: 111

Milwaukee Bucks: 123 - Indiana Pacers: 139

Phoenix Suns: 116 - Orlando Magic: 113

  • miwaukee bucks
  • Indiana pacers

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