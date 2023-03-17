Giannis Antetokounmpo'nun 25 sayısı mağlubiyete engel olamadı

Doğu Konferansı'nda zirvede yer alan Milwaukee Bucks, 11. sırada bulunan Indiana Pacers'a 139-123'lük skorla mağlup oldu. Normal sezonda 32. galibiyetini elde eden Indiana'da Andrew Nembhard 24 sayı ve 5 asist, Aaron Nesmith 22 sayı ve 5 ribaund, Chavano Hield de 20 sayı ve 6 asistle oynadı. Toplamda 20. mağlubiyetini yaşayan Milwaukee'de ise Giannis Antetokounmpo'nun 25 sayı ve 9 ribaundu, Jrue Holiday'in de 19 sayı ve 11 asisti yeterli olmadı.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:

Detroit Pistons: 100 - Denver Nuggets: 119

Brooklyn Nets: 96 - Sacramento Kings: 101

Toronto Raptors: 128 - Oklahoma City Thunder: 111

Milwaukee Bucks: 123 - Indiana Pacers: 139

Phoenix Suns: 116 - Orlando Magic: 113