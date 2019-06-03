Giden çok gelen yok

SÜPER Lig’de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe’de şampiyonluk hedefiyle girilecek olan 2019-2020 sezonu öncesi giden çok ancak gelen yok. Benzia ve Slimani ile yollarını ayıracağının kararını sezon ortasında veren Sarı-Lacivertliler’de önce Valbuena, ardından da Soldada veda etti.

SKRTEL 30 HAZİRAN’I BEKLİYOR

Kanarya’da sözleşmesi sona eren isimlerden Roman Neustadter de takıma veda ederken, uzatma teklif yapılmayan ve Galatasaray’la görüşen milli sağ bek Şener Özbayraklı’nın yanı sıra Slovak stoper Martin Skrtel, sol bek İsmail Köybaşı, bir yıl daha oynamak isteyen kaleci Volkan Demirel’in de takımda kalması zor görünüyor.

HER MEVKİYE TAKVİYE GEREK

Kiralık sözleşmesi biten Andre Ayew’i de tutması beklenmeyen Fener’in yeni sezonda 1 kaleci, 1 sağ bek, 1 stoper, 1 veya 2 sol bek, 1 ön libero, 1 orta saha, 1’er sağ ve sol kanat, 2 de forvet olmak üzere en az 11 yeni oyuncuya ihtiyacı var. Ancak yönetim UEFA ile Finansal Fair Play konusunda yaşadığı sorunlar nedeniyle şu ana kadar transferde hiçbir adım atamadı.