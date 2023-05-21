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Spor

Gift Orban'ın hayali Premier Lig

Belçika ligi ekibi Gent'in sezon başında 3.3 milyon Euro'ya transfer ettiği Gift Orban, gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin ilgisini çekti.

21 Mayıs 2023 Pazar 15:16 - Güncelleme:
Gift Orban'ın hayali Premier Lig
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Belçika ligi ekibi Gent'in sezon başında 3.3 milyon Euro'ya transfer ettiği Gift Orban, gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin ilgisini çekti.

Gent formasıyla çıktığı 20 karşılaşmada 20 gol, 2 asistlik performans sergileyen Nijeryalı golcü piyasa değerini 1 milyon Euro'dan 9 milyon Euro'ya çıkardı.

20 yaşındaki yıldız forvet geleceğiyle ilgili Belçika basınına açıklamalarda bulundu.

"PREMIER LİG BENİM BÜYÜK BİR HAYALİM"

Oynamak istediği takımları açıklayan Orban, "Premier Lig benim büyük bir hayalim. Manchester United, Liverpool ya da Manchester City gibi takımlarda oynamak isterim." dedi.

"ARSENAL'İ İSTEMİYORUM!"

Nijeryalı golcü Arsenal'de oynamak ister misin sorusuna ise "Arsenal'i istemiyorum çünkü kupa kazanmak için istekli durmuyorlar. Kupa kazanmak isteyen bir yerde oynamak isterim." ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR KARŞILAŞMASINDA 3 GOL BİRDEN

Gift Orban, Gent'in temsilcimiz Başakşehir ile oynadığı UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında 4 dakikada 3 gol atarak turu takımına getirmişti.

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