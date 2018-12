Gigi Datome: Obradovic beni hiç olmadığım bir insana dönüştürdü

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu, basketbol sanatçısı Luigi "Gigi" Datome, Hürriyet'ten Fatih Saboviç'e konuştu.

"Fenerbahçe gibi bir kulüpte oynuyorsanız idmanlarda ve maçlarda asla 'rahat' olmamalısınız. Burada saha içi hedef daima kazanmaktır. Tek arzumuz; taraftarlarımızı her geçen gün daha da fazla mutlu edebilmek" dedi.

Gigi, basketbola nasıl başladın? Basketbol ve Fenerbahçe'de oynamak senin için nasıl bir anlam ifade ediyor acaba?

- Basketbol benim hayatım... Babam Sardunya'da bir basketbol kulübü başkanıydı ve ailemde herkes sporla iç içeydi. 4 yaşındayken başladığım basketbolda çok fazla eğleniyordum. Şimdi ise hem eğlence hem de çok büyük bir sorumluluk söz konusu... Milyonlarca taraftarı olan çok büyük bir camia için mücadele ediyorsunuz. Asla 'rahat' olamazsınız, ne maçlarda ne de idmanlarda... Burada tek hedef kazanmak...

"OBRADOViÇ BENi HiÇ OLMADIĞIM BiR iNSANA DÖNÜŞTÜRDÜ"

Obradoviç'e dair neler söylersin? O'nu 3 kelimede nasıl özetleyebilirsin mesela?

- Karizmatik, lider ve mütevazı... Bir de, öğretmen... Bize sadece basketbolu değil, hayatı ve iyi bir insan olmayı öğretiyor. Beni, hiç olmadığım bir insana dönüştürdü. 'Winner' bir takımın parçası yaptı. Onunla çalışıyorsanız kendinizi asla salamazsınız. Herhangi bir koç size, "Burada çalışacaksın, çünkü ben böyle istiyorum" der. Obradoviç, fitness salonuna gelip bize nasıl çalışırsak faydalı ya da zararlı olacağını dahi anlatıyor. Bu sayede zaten, otomatikman motive oluyorsunuz.

"MİLYONLARIN UMUDU VE SEVGİSİ BİZİMLE"

- Taraftarlarımızı çok seviyorum. Başarımızda en önemli pay sahiplerinden biri onlar... Biz de hepsi adına tutkuyla ve yürekten oynuyoruz. Tek arzumuz, onları daha da mutlu edebilmek... Milyonlarca insanın umutları ve sevgisi bizimle... İşte tam da bu yüzden Fenerbahçe formasını hak edebilmek, bu büyük camianın size kazandırdıklarının karşılığını tamamen vermek gerek! En önemli motivasyonumuz bu... Hiçbir idman ve maçta 'rahat' değiliz. Takımdaki herkes bu mantaliteyi benimsedi. Buna göre çalışınca da başarı geliyor zaten...

"BARIŞ HERSEK TAKIMIN LİDERLERİNDEN BİRİ"

Jan'sız Olympiakos, Kostas ve kaptan Melih'siz Barcelona'yı yendiniz. Takım 'lidersiz' ama her an herkes lider! Bunu nasıl açıklarız?

- Jan, Kosta, ben, Kalina, Bobby, Melih ve Barış... Yıllardır beraberiz. Barış çok oynamıyor belki ama takımın büyük ve önemli bir parçası... Barış'ın iş ahlakı, çalışma prensipleri, insan ilişkileri muazzam... O da, kendi yolunda büyük bir lider. Herkes, kendi rolünde lider ve ne yapacağını iyi biliyor. Sırrımız; çok çalışmak ve birimiz sebebi ne olursa olsun kötü hissettiğinde onu asla yalnız bırakmıyor oluşumuz...

"SPOR PSİKOLOJİSİ OLMAZSA OLMAZ"

Euroleague Oyuncular Birliği'nde başkansın. Bence spor psikolojisine Türkiye'de gereken önem verilmiyor... Sen buna dair neler dersin?

- Önemli bir konuya değindin. NBA'de şunu gördüm; keyifli bir işimiz var ama normal bir yaşamımız yok. Bu yüzden psikolojik destek sporda olmazsa olmaz. Belki Türkiye'de de bir oyuncu çıkıp, "Şu yüzden bir profesyonelden psikolojik destek almalıyım" demeli. EuroLeague Oyuncular Birliği olarak en önemli projelerimizden biri de oyunculara medikal psikoloji desteği sağlamak...

"HEPİMİZ DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİRİZ"

Gigi, dünyada global düzeyde tek bir şeyi değiştirme hakkın olsaydı ne yapardın?

- Bencilliği bitirirdim. Okyanuslara, doğaya, sokaklara geri dönüşümü olmayan atıklar bırakıyoruz. Dünyadaki politikacılar sonraki jenerasyon yerine, sadece sonraki seçimi düşünüyor! Yapılan iyilikler, özellikle topluma duyurulmaya çalışılmıyorsa gerçek iyiliktir. Bencilliğimizi kendimizden başlayarak azaltmalıyız. Hepimiz dünyayı; en yakınımızdakilere iyilik yapmaya başlayarak değiştirebiliriz. Yeter ki bunu isteyelim.

KISA KISA...

- Hayatımın sonuna dek 2500 veya 3000 kitap okuma hedefim var.

- Favori yazarım Don Winslow. İstanbul karakterimin parçası. Kadıköy, Karaköy ve Balat favori semtlerim.

- Rönesans Dönemi'nde yaşamak isterdim ama benim için 60'lar ve 70'lerin yeri ayrı.

- Hayatamın soundtrack'i, The Doors'dan Break on Through...

Türkçe'de en sevdiğim söz, "Kolay gelsin..."

- Hayran olduğum ressamlar; Da Vinci ve Michelangelo...

Çocukken Del Piero'dan dolayı Juve'yı tutardım ama şimdi Roma şampiyonluğu görmek istiyorum.

- En sevdiğim film; Into the Wild.