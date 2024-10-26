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Spor

Giovanni van Bronckhorst ilk Süper Lig derbisine çıkacak

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst siyah beyazlılarla birlikte Süper Lig'deki ilk derbi deneyimine çıkmaya hazırlanıyor.

26 Ekim 2024 Cumartesi 11:41 - Güncelleme:
Giovanni van Bronckhorst ilk Süper Lig derbisine çıkacak
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Trendyol Süper Lig'de ilk derbisine Galatasaray karşısında çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, 28 Ekim Pazartesi günü Galatasaray'ın konuğu olacak. 1 maç eksiğiyle sarı-kırmızılıların 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan siyah-beyazlılar, hem rakibiyle arasındaki puan farkını eritmek hem de zirve yarışında yer alabilmek adına derbide mutlak galibiyet istiyor.

GİOVANNİ VAN BRONCKHORST'UN LİGDE İLK DERBİSİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst da söz konusu mücadeleyle birlikte ligde ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Süper Lig'de geride kalan 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Hollandalı çalıştırıcının takımı yoluna namağlup devam ediyor.

Süper Lig'de ilk büyük maç deneyimini ise deplasmanda Trabzonspor'a karşı yaşayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Van Bronckhorst, konuk olduğu Gaziantep FK ile de aynı skorla berabere kalmıştı.

GALATASARAY'A KARŞI PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK

Başarılı teknik adam, sarı-kırmızılı takıma karşı olan psikolojik üstünlüğünü bu karşılaşmada fırsata çevirmenin peşinde. Yeni sezon öncesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa'da siyah-beyazlı ekibin başında ilk resmi mücadelesini Galatasaray'a karşı oynayan Giovanni van Bronckhorst, 5-0'lık net galibiyet elde etti. Beşiktaş kariyerine kupa kazanarak başlayan Hollandalı, ezeli rakibine de adeta bir gözdağı vermişti.

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