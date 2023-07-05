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Spor

Giorgi Aburjania, Hatayspor'a transfer oldu

Hatayspor, Gürcistan Milli Takımı'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Giorgi Aburjania ile 3 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladı.

IHA5 Temmuz 2023 Çarşamba 09:06 - Güncelleme:
Giorgi Aburjania, Hatayspor'a transfer oldu
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Hatayspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sevilla, CD Lugo ve Gil Vicente gibi takımlarda forma giyen, Gürcistan Milli Takımı'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Giorgi Aburjania'yi kadrosuna kattı.

Bordo-beyazlı kulüpten futbolcunun transferine ilişkin yapılan açıklamada: "Tecrübeli orta saha oyuncusu Giorgi Aburjania ile 3 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladık. Giorgi'ye ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.

Düzenlenen imza törenine Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ve Teknik Direktör Volkan Demirel'de katıldı.

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