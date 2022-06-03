Giorgio Chiellini, Los Angeles FC'ye gidiyor

17 yıldır formasını giydiği İtalyan devi Juventus ile yollarını ayıran efsane savunmacı Giorgio Chiellini, MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Chiellini ve menajeri, Londra'da Los Angeles FC yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda iki taraf arasında anlaşmaya varıldı.

Tecrübeli İtalyan stoperin kısa süre içerisinde MLS ekibine imza atması ve transferin resmen duyurulması bekleniyor.

İTALYA VE JUVENTUS'A VEDA



Serie A'da sezonun sona ermesi ile Juventus'a veda eden Chiellini, UEFA ile Güney Amerika Futbol Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği "Finalissima'da" Arjantin ile oynadıkları maçta İtalya Milli Takım kariyerine de son noktayı koydu.

İtalya ile bugüne kadar 116 maçta forma giyen 37 yaşındaki stoper, 2005 yılından bu yana formasını giydiği Juventus ile ise 561 kez sahaya çıktı ve 36 gol, 25 asist kaydetti.