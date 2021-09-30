30 Eylül 2021 Perşembe 23:31 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 23:31

Olympiakos'un Fenerbahçe karşısında 3-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde 2 gol atan Giorgos Masouras, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Masouras "Bu maçta attığım gollerin sırrı baklava! Otelde bol bol baklava vardı ve gollerde payı büyüktü." dedi.

"Savunmada çok iyiydik." diyerek sözlerini sürdüren Masouras, "Harika oynadık. İkinci yarının başında zorlandık. Tüm ruhumuzla mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

Yunan oyuncu, "Bu maçta kazanmayı çok istedik. Tüm takım arkadaşlarım çok iyi mücadele etti ve önemli bir galibiyet elde ettik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.