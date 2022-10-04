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Spor

Giovanni Guidetti: 3-0'la temiz bir galibiyet aldık

FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turu ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

4 Ekim 2022 Salı 23:37 - Güncelleme:
Giovanni Guidetti: 3-0'la temiz bir galibiyet aldık
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A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda Almanya karşısında alınan 3-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Almanya'nın iyi bir takım olduğunu anlatan Guidetti, "3-0'la temiz bir galibiyet aldık. Çok önemli bir 3 puandı. Maçtan önce korkuyordum çünkü Almanya çok hızlı oynayabilen ve iyi servis atabilen bir takım. Böyle bittiği için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kanada maçını değerlendiren Guidetti, "Kanada maçı çok önemli. Bunun da iki sebebi var. Birincisi hala Kanada'da yenildiğimiz son maçı hatırlıyoruz. İkincisi de eğer çarşamba günü kazanabilirsek bizim için çeyrek final yolunda çok büyük bir adım olacak." diye konuştu.

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