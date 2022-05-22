Giovanni Guidetti: Kazanan olduğumuz için mutluyuz

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Böyle bir takıma sahip olduğum için mutluyum. Takımım muazzam bir mücadele ortaya koydu." dedi.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-1 yenen VakıfBank, şampiyonluğa ulaştı. Böylece VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde 5 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım unvanının sahibi oldu.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, böyle bir takıma sahip olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi. Takımının muazzam bir mücadele ortaya koyduğunu kaydeden Guidetti, "Takım olarak bugün mücadele ettik. Sonucunda da şampiyonluğa ulaştık. VakıfBank işte bu gördüğünüz çalışan insanlar, onlar olmadan kesinlikle olmazdı" dedi.

"REKORLARI DÜŞÜNMÜYORUM"

Guidetti, CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde 5 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım unvanının sahibi olmaları yönündeki soruya, "Rekorları düşünmüyorum. Ben takımımızı düşünüyorum. 9-3 gerideydik başka takım olsa tie breaki beklerdi. Ama hiç pes etmeyen ve dayanıklılığı olan bir takımım var." diye yanıt verdi.

"FİNALİN MOTTOSU BİR SONRAKİ SAYI, BİR SONRAKİ SETTİ"

Finalin mottosunun bir sonraki sayı, bir sonraki set olduğunu dile getiren Guidetti, "O mantaliteyle çıktık. İki takım da gerçekten çok güçlüydü sahada. Birinci set başka ikinci set başka bir bölümdü ama bunun sonucunda kazanan olduğumuz için mutluyuz." diye konuştu.

"TARAFTARLARIN İLGİSİ BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Guidetti, mücadeleyi takip eden taraftarlar ile ilgili olarak ise "Burada bile Slovanya'da Avrupa'nın 4 bir yerinden gelen seyirciler vardı. Türkiye'de de salonlarımız doluyor. Onlar geldiği için biz de daha iyi oynamaya çalışıyoruz. İlgileri bizleri çok mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Guidetti son olarak 4 günlük bir tatil yapacağını ve ailesiyle İtalya'da olacağını sözlerine ekledi.