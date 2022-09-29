İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2022 Perşembe / 4 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5067
  • EURO
    18,1747
  • ALTIN
    986.345
  • BIST100
    3146.89
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Giovanni Guidetti: Sahada eğlenerek ve istediklerimizi yaparak oynadık
Spor

Giovanni Guidetti: Sahada eğlenerek ve istediklerimizi yaparak oynadık

Voleybol Dünya Şampiyonası'nda Hırvatistan'ı 25-14, 25-12 ve 25-12'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti maçın ardından açıklamalarda bulundu.

29 Eylül 2022 Perşembe 20:49 - Güncelleme:
Giovanni Guidetti: Sahada eğlenerek ve istediklerimizi yaparak oynadık
ABONE OL

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti, Hırvatistan galibiyetini değerlendirdi.

Guidetti, "3 günün sonunda rahat bir maç oynayabildik. Endişeliydik aslında bizi zorlayabileceklerini düşündük ama biz sahada eğlenerek ve istediklerimizi yaparak oynadık." dedi.

50 yaşındaki başantrenör ayrıca, "Çok iyi oyunculardan kurulu bir takıma sahibiz. İlk 6'ımız aşağı yukarı belli ama her oyuncuma ihtiyacım var. Her oyuncumdan faydalanmak istiyorum turnuva boyunca." diye konuştu.

Son olarak Polonya maçı için görüşü sorulan Guidetti, "Polonya maçı zor bir maç olacak. Harika oyuncuları var çok fazla zorlanabileceğimizi düşüyorum. Polonya seyircisine karşı da oynayacağız ama biz bu seyircilerle oynamasını biliyoruz. Güzel bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Ve son 16'dayız! Filenin Sultanları set vermeden kazandı
  • Giovanni Guidetti
  • A Milli Kadın Voleybol Takımı
  • dünya şampiyonası
  • hırvatistan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.