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Spor

Giovanni van Bronckhorst açıkladı! Mert Günok neden oynamıyor?

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eintracht Frankfurt ile oynayacakları maç öncesinde; 'Mert tam olarak hazır değildi. Mert ile Ersin'i yer değiştirmek zorunda kaldık. Mert'i pazara gününe yetiştirmeye çalışıyoruz ama bugün için hazır değildi. Şu anda sakatlığı var.' dedi.

3 Ekim 2024 Perşembe 21:32 - Güncelleme:
Giovanni van Bronckhorst açıkladı! Mert Günok neden oynamıyor?
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ikinci maçında Alman ekibi Frankfurt'u konuk ediyor.

Mücadele öncesinde Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş teknik direktörü açıklamasında; "Mert tam olarak hazır değildi. Mert ile Ersin'i yer değiştirmek zorunda kaldık. Mert'i pazara gününe yetiştirmeye çalışıyoruz ama bugün için hazır değildi. Şu anda sakatlığı var." dedi.

Giovanni van Bronckhorst sözlerinin devamında; "Çok iyi taraftar desteğimiz var. İç saha maçlarını seviyorum. Bu durumdan keyif alacak ve maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." açıklamasında bulundu.

ERNEST MUÇİ AÇIKLAMASI

Beşiktaş teknik direktörü, Muçi tercihi hakkında; "Pazartesi de şans buldu. Hücumda da cesur olmak istiyoruz. Bu yüzden kanatlarda bugün Muçi ve Milot'u değerlendireceğiz." sözlerini sarfetti.

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