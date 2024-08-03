Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş kariyerine kupayla başladı

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ı 5-0 yenerek Turkcell Süper Kupa'yı 3. kez müzesine götürmeyi başardı. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst da bu zaferle kariyerinde 7. kupasını kazanmış oldu.

Daha önce Hollanda ekibi Feyenoord ile 1 Hollanda Eredivisie şampiyonluğu, 2'şer kez de Hollanda Kupası ve Hollanda Süper Kupası elde eden 49 yaşındaki çalıştırıcı, Glasgow Rangers ile de İskoçya Süper Kupası'nı kazanmıştı.

Hollandalı teknik adamın Beşiktaş kariyeri de Süper Kupa'yla başlamış oldu.