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Spor

Giovanni van Bronckhorst: Beşiktaş'ta sabır yoktu

Kısa bir süre önce Beşiktaş ile yolları ayrılan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst siyah beyazlı takım hakkında konuştu.

16 Aralık 2024 Pazartesi 11:23 - Güncelleme:
Giovanni van Bronckhorst: Beşiktaş'ta sabır yoktu
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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlılarla ilgili konuştu.

Ziggo Sport kanalında İskoçya Kupası'ndaki Celtic - Rangers maçını değerlendiren Hollandalı teknik adam, Beşiktaş için, "Beşiktaş'ta iki sportif direktörle çalıştım ve bu takım içi çatışmalara yol açtı. Sonra başkan da istifa etti. Mayısa kadar iki seçim var. Baskı çok fazlaydı. Bir şeyler inşa etmek için zamana ve sabra ihtiyacım vardı, ama bu sağlanmadı." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş, sezon başında göreve getirilen 49 yaşındaki teknik adam ile 30 Kasım'da yollarını ayırmıştı.

Siyah-beyazlıların başında 20 maça çıkan Giovanni van Bronckhorst, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

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