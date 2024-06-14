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Spor

Giovanni van Bronckhorst, BJK tesislerini gezdi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ni gezdi.

14 Haziran 2024 Cuma 18:58 - Güncelleme:
Giovanni van Bronckhorst, BJK tesislerini gezdi
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde görevli personellerle tanıştı ve antrenman sahalarıyla tesislerin yaşam alanlarında incelemelerde bulundu.

BRONCKHORST'A EŞLİK ETTİLER

Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi M. Kaan Şakul, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal, Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aslan ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, ziyareti sırasında Giovanni van Bronckhorst'a eşlik etti.

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