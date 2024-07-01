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Spor

Giovanni van Bronckhorst: Çok heyecanlıyım

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, takımla ilk antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

1 Temmuz 2024 Pazartesi 18:55 - Güncelleme:
Giovanni van Bronckhorst: Çok heyecanlıyım
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, yeni sezonun ilk antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İdman öncesi kısa bir açıklamada bulunan Hollandalı teknik adam, "Bu takımın teknik direktörü olarak çalışacak olmamdan dolayı çok heyecanlıyım. Bugün takımla ilk günümüz, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Çok çalışmaları gerektiğini söyleyen van Bronckhorst, "Basınla iyi ilişkiler kurmak çok önemli, sizlerle konuşurken aynı zamanda taraftarlarımıza da seslenmiş oluyoruz. Çok çalışacağız, ilk haftalar çok önemli olacak." sözlerini sarf etti.

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