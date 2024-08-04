Giovanni van Bronckhorst'tan galibiyet sözleri!

Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek kupaya uzandı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.



Sezonun ilk maçını oynadıklarını belirterek sözlerine başlayan Hollandalı çalıştırıcı, "Büyük bir maç oynadık, geçen senenin şampiyonuna karşı final oynadık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bunun keyfini çıkaracağız. Kupa kazanmak her zaman özeldir. Maçtan önce oyuncularımıza 'Bir sonraki finali ne zaman oynayacağımızı bilemeyiz' demiştim. Her şeyimizi vermemiz gerektiğini söylemiştim. Oyuncularım da bunu yaptı. Birkaç gün bunun keyfini çıkaracağız. Salı gününden itibaren Samsunspor maçına hazırlanacağız. Lige iyi başlamak istiyoruz. Camiamıza ve taraftarlara mutlu olmaları için bir sebep verdik. Güzel hatıralar bıraktığımız için de çok mutluyum" diye konuştu.

"MUSTAFA, TÜRK FUTBOLU ADINA GELECEK VADEDEN ÇOK ÖNEMLİ BİR FUTBOLCU"

Giovanni van Bronckhorst, maçtaki son golü atan 17 yaşındaki futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun geleceğini çok parlak gördüğünü anlatarak, "Buraya imza attığımda kadroyla ilgili çok bilgi verildi. Mustafa'nın iyi bir yetenek olduğu söylenmişti. Çalışınca da ne kadar iyi olduğunu gördüm. Türk futbolu adına gelecek vadeden çok önemli bir futbolcu. Çok genç bir oyuncu, fiziksel özellikleri de çok kuvvetli. Koşuları da çok akıllı. Etrafında Rafa ve Immobile'nin de olması çok önemli. Antrenmanda iyi savunmacılara karşı oynaması onu güçlendirecektir. Semih ve Mustafa gibi iki genç yeteneğe sahip olduğum için kendimi kutsanmış hissediyorum. Benim işim onları geliştirmek olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Maça iyi başlamanın güzel bir hissiyat olduğunu aktaran van Bronckhorst, "Ben Feyenoord'dayken de son maçta da benzer bir senaryo yaşamıştık. Ciro Immobile bu fırsatı bekliyordu. İlk golde fırsatı da kendisi yarattı. Maça bundan daha iyi başlayamazdık. Rakibimiz dönmek istedi ama boşluklardan faydalandık. Attığımız ilk gol çok önemliydi" şeklinde konuştu.

Hollandalı teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hollanda'da en büyük rakibimize karşı, en güçlü takıma karşı galibiyet almıştık (6-2'lik Ajax galibiyeti). Bugünkü de çok önemli galibiyet. Bir kupa kazandık. Hatırlanacak bir şey bu. Yüzümüzü lige dönüyoruz. Önümüzde 38 maçlık bir sezon var. Geçen sezonki farkı kapatacağız. Şampiyonluk yarışında olmayı hedefliyoruz. Çok çalışacağız. Geçen sezondan daha iyi olmaya çalışacağız."