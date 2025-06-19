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Giovanni van Bronckhorst için Liverpool açıklaması

Giovanni van Bronckhorst'un eski takım arkadaşı Colin Hendry Liverpool'da Arne Slot'un yardımcı antrenörlük görevini üstlenmeye hazırlanan Hollandalı çalıştırıcı için konuştu.

HABER MERKEZİ19 Haziran 2025 Perşembe 17:05 - Güncelleme:
Giovanni van Bronckhorst için Liverpool açıklaması
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Liverpool'da teknik direktör Arne Slot'un ekibine katılması beklenen Giovanni van Bronckhorst için açıklama geldi.

Hollandalı teknik adamın eski takım arkadaşı Colin Hendry, Van Bronckhorst'un bu hamlesinin kariyerinde geri bir adım olmadığını söyledi.

"BU FIRSATI REDDEDEMEZDİ"

Van Bronckhorst ile ilgili konuşan Hendry, "Premier Lig şampiyonu olan takımda vatandaşı Arne Slot ile birlikte çalıma fırsatı Gio için çok büyük bir fırsattı ve bunu reddedemezdi." dedi.

Açıklamalarına devam eden Hendry, "İnsanlar, kendi başına başarılı bir teknik direktör olduğu için bunun Gio adına geri adım olduğunu düşünebilir. Rangers'ta, Feyenoord'da, Beşiktaş'ta başarılar elde etti. Belki de, "Yeterince tecrübe kazandım ama gidip ikinci adam olmayı deneyip başka neler öğrenebileceğimi görebilirim" diye düşündü. Ya da belki kendi başına bir teknik direktör olarak istediklerini başardığını düşünüyor çünkü gerçekten harika iş çıkardı." diye konuştu.

"BAŞARILI OLMASINI İSTİYORUM"

Colin Hendry, son olarak, "Gio'nun hem oyuncu hem de menajer olarak kariyerine bakarsanız, gittiği her yerde başarılar elde etti. Arne Slot ile futbol konusunda aynı felsefeye sahip ve birçok ortak noktaları var. Birlikte harika bir ikili olacaklarını düşünüyorum. Yardımcı antrenör olmakla patron olmak arasında büyük bir fark var ama Gio'nun deneyimi göz önüne alındığında, bu rol için mükemmel olacağını ve Liverpool'da oyuncular tarafından saygı göreceğini düşünüyorum. Bazı açılardan bakarsak, üzerindeki baskı daha az olacak ve belki de menajerlikten daha çok bu rolü sevecektir. Bence bu Gio için harika bir hamle ve Anfield'da başarılı olmasını istiyorum." diye konuştu.

SON OLARAK BEŞİKTAŞ'TA GÖREV YAPTI

50 yaşındaki Giovanni van Bronckhorst, son olarak Beşiktaş'ta görev yaptı. Temmuz - Kasım 2024 arası dönemde Beşiktaş'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam, siyah-beyazlılar ile 20 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

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