Giovanni van Bronckhorst: İkinci golü geç bulduk

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, sezonun 4. haftasında sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller Ciro Immobile ve Gedson Fernandes'ten geldi.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst 90 dakikayı değerlendirdi.

GALİBİYET YORUMU

Giovanni van Bronckhorst Sivasspor galibiyetine ilişkin, "Çok mutluyum. İyi bir başlangıç yaptık. İlk yarıda çok fazla fırsat bulduğumuzu söyleyemem. Defansif oynayan bir takıma karşı bu tarz fırsatlar yaratmak her zaman zordur. İkinci gol hemen gelmedi. Rakibimize de fazla fırsat vermedik. Gedson'un attığı gol önemliydi ve galibiyetten emin olduk." dedi.

"İLK BÖLÜMÜ KAYIPSIZ KAPATTIK"

Van Bronckhorst sözlerine şöyle devam etti, "Özgüvenimiz var ve bunu maça yansıtmaya çalışıyoruz. İkinci golü geç bulduğumuz söyleyebilirim. İlk bölümü kayıpsız kapattık ve iyi geçirdik. Trabzonspor deplasmanında iki haftamız var. Umarım ikinci bölüme de ilk bölümdeki gibi başlayabiliriz."

"BİRÇOK MAÇIMIZ VAR"

A Milli Takım'ın kadrosuna ilk kez çağrılan Mustafa Hekimoğlu ve Emirhan Topçu'yla ilgili soruya Giovanni van Bronckhorst, "Kendilerinin milli takıma davet edilmelerinden dolayı çok mutluyum. Sezon uzun. Birçok maçımız var. Çok çalışacağız. Bir sonraki maçımız bizim en önemli maçımız bu da Trabzonspor maçı." yanıtını verdi.