Giovanni van Bronckhorst, Jean Onana için kararını verdi

Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı ve ilk yılında beklentilerin altında kalan Jean Onana, Fransa'da gündem oldu.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Onana, geçen sezonun devre arasında kiralandığı Marsilya'dan Beşiktaş'a büyük bir hırsla ve kendini kanıtlama isteğiyle geri döndü.

TAKIMDA KALMASINI İSTEDİ

Onana'nın bu hırsı ve isteğinin meyvesini verdiği ve Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un Kamerunlu futbolcudan takımda kalmasını istediği vurgulandı.

SONRADAN OYUNA DAHİL OLDU

Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa ve Samsunspor ile oynanan Süper Lig maçında Onana'yı sonradan oyuna sürmüştü.

Beşiktaş kariyerinde toplamda 12 maçta süre bulan Onana, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Onana'nın Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.