İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2024 Salı / 8 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5475
  • EURO
    36,8018
  • ALTIN
    2663.59
  • BIST100
    9877.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Giovanni van Bronckhorst, Jean Onana için kararını verdi
Spor

Giovanni van Bronckhorst, Jean Onana için kararını verdi

Geçen sezonun ikinci yarısında Marsilya'da kiralık olarak forma gönderilen ve sezon başında Beşiktaş'a geri dönen Jean Onana için teknik direktör Giovanni van Bronckhorst kararını verdi.

13 Ağustos 2024 Salı 17:03 - Güncelleme:
Giovanni van Bronckhorst, Jean Onana için kararını verdi
ABONE OL

Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı ve ilk yılında beklentilerin altında kalan Jean Onana, Fransa'da gündem oldu.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Onana, geçen sezonun devre arasında kiralandığı Marsilya'dan Beşiktaş'a büyük bir hırsla ve kendini kanıtlama isteğiyle geri döndü.

TAKIMDA KALMASINI İSTEDİ

Onana'nın bu hırsı ve isteğinin meyvesini verdiği ve Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un Kamerunlu futbolcudan takımda kalmasını istediği vurgulandı.

SONRADAN OYUNA DAHİL OLDU

Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa ve Samsunspor ile oynanan Süper Lig maçında Onana'yı sonradan oyuna sürmüştü.

Beşiktaş kariyerinde toplamda 12 maçta süre bulan Onana, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Onana'nın Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.