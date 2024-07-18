Giovanni van Bronckhorst: Kadroyu azaltmamız gerekiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Slovenya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TRANSFERLERDEN MEMNUNUM"

Şimdiye kadar yapılan transferler hakkında konuşan Hollandalı teknik adam, "Sistemimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Aramıza yeni katılan isimler oldu. Bu, elimizdeki oyunculara bağlı olacaktır. Ben bu konuda esneğim. Shakhtar'a karşı iki 6, bir 10 numara oynattık. Immobile hafta sonu ilk sürelerini alacaktır, Semih'i de bu maçta 30 dakika oynattık. Herkese şans vermeye çalışıyoruz. Transferlerden çok memnunum. Gabriel üst seviyede uzun yıllardır oynuyor, Rafa ise istatistiksel olarak çok başarılı. Ciro, yıllarca Serie A'da goller atmış bir oyuncu. İkisinin de goller atacağına eminim. Kadromuz şu anda geniş, kadroyu biraz azaltmamız gerekiyor. Transferde de çalışmalarımız olacaktır." dedi.

"6 HOCA TAKIMI GERÇEKTEN ETKİLEMİŞ"

Geçtiğimiz sezon hakkında konuşan van Bronckhorst, "Hala sezon başındayız, güçleniyoruz. 'Neden ceza sahasında kimse yoktu?' diye sormayın. Rafa 2 aydır ilk maçını yaptı. Tabii ki ceza sahasında olmalıyız ancak fiziksel olarak henüz orada değiliz. Sezon başı hazırlıkları bu yüzden yapılır zaten. Birkaç hafta önce geldim, Ocak'ta gelme ihtimalim vardı ama olmadı. Geçen sene 6 hoca değişmiş ve şampiyonun 46 puan gerisinde kalınmış. Şimdi tekrar başlıyoruz. Öz güvenimizi kazanmamız çok önemli. Bunun için çalışıyoruz. Birkaç ayda bir hoca değiştirmek ideal bir şey değildir, bu durum tabii ki takımı mental olarak olumsuz etkilemiş. Hem hoca olarak hem de oyuncu olarak birçok kültürde oynadım. Burası benim için yeni bir meydan okuma. Takımı elimden geldiğince hazırlamaya çalışıyorum. Hakemin bir penaltıyı vermesi ya da vermemesi benim elimde olan şeyler değil. Benim elimde olan şeyler, iyi ve doğru oyun. Tabii ki bu durumlar bizi olumlu veya olumsuz etkileyebilir ancak benim odaklanacağım şey takımın oyunu olacak." sözlerini sarf etti.

YABANCI SINIRI İÇİN AÇIKLAMA

Türkiye'de uygulanan yabancı sınır hakkında konuşan van Bronckhorst, "Yabancı oyuncumuz çok fazla, birçok takım bundan etkileniyor yeni kural gereği. Bazı oyuncuları serbest bırakmamız gerekiyor ve bence bu ideal bir durum değil. Her oyuncu oynamak ister, Beşiktaş için en doğru oyuncuları kullanmaya çalışacağız. Hala transfer çalışmalarımız sürüyor, özel bir mevki veremem ama gelişmelere açığız. Geçen sezondan çok fazla veri gördüm ve ne kadar kötü bir sezon olduğunu görebildim. Sezon sonuna doğru odak tamamen kupaya kaymış, hedefimiz daha fazla gol atmak ve daha iyi savunma yapmak. Maçları böyle kazanırsınız. Rafa ve Ciro bunun için geldiler, Paulista da tüm kariyeri boyunca bunları yapmış bir oyuncu." dedi.

"ORKUN KÖKÇÜ İYİ BİR BEŞİKTAŞLI"

Feyenoord'da birlikte çalıştığı milli futbolcu Orkun Kökçü hakkında konuşan van Bronckhorst, "Süper Kupa maçına çıkacağımız için çok mutlu ve heyecanlıyım. Kazanacağımız bir kupa var. Çok fazla oyuncu bu tarz maça çıkamaz. Genç oyunculara daha fazla şans vermek istiyorum. Feyenoord'da Orkun'a da şans vermiştik. Onun iyi bir Beşiktaş taraftarı olduğunu da biliyorum. Mustafa ve Semih gibi önemli yeteneklerimiz var, Mustafa gerçekten çok güçlü. Tıpkı Semih gibi o da daha fazla şans bulmaya başlayacaktır. Rafa, Benfica'da çok değişken mevkilerde oynadı. Onun için nerede oynadığı sorun olmayacaktır, hücumda doğru kombinasyonu bulmamız onun için yeterli olacaktır.

Çok fazla hücum opsiyonumuz var. Rafa'yı tek bir mevkide oynatmak yerine en tehlikeli mevkide oynatmayı düşünmeliyiz. Necip, antrenmanlarda kendisini sonuna kadar veren bir isim, uzun yıllardır bu formayı giyiyor. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Slovenya'da bile taraftarlarımız var. İstanbul'da neler olacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli. Umarım birlikte, uzun yıllar unutulmayacak hatıralar oluştururuz." ifadelerini kullandı.