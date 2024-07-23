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Spor

Giovanni van Bronckhorst kararını verdi! İşte bileti kesilen oyuncular

Gelecek sezon hazırlıklarını teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile gerçekleştiren Beşiktaş'ta ilk kamp döneminin ardından takımdan gidecek isimleri netleşti. İşte detaylar...

Akşam23 Temmuz 2024 Salı 08:58 - Güncelleme:
Giovanni van Bronckhorst kararını verdi! İşte bileti kesilen oyuncular
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Kabus gibi geçen ve Süper Lig'de 6'ncılıkla tamamlanan sezonun ardından Beşiktaş, kadrosunda yeniden yapılanmaya gitti. Teknik direktörlük koltuğuna Hollandalı Giovanni van Bronckhorst'u getiren siyah beyazlılar, hocasıyla ilk kampını gerçekleştirdi. Kara Kartal'ın kadrosu hakkında daha detaylı fikir sahibi olan Bronckhorst, kurmayları ve yönetimle bir araya gelerek takımdan ayrılmasına onay verdiği isimleri netleştirdi. Beşiktaş'ta Montero, Rebic, Chamberlain, Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Hasic, Aboubakar, Amartey ve Onana, kulüp bulunması halinde takımdan ayrılacak.

OYUNCULAR TEKLİFLERİ BEĞENMİYOR

Ancak Beşiktaş'ın işi hiç de kolay değil. Kadroda düşünülmeyen ve yolların öncelikli olarak ayrılmasının planlandığı yabancılar, gelen haberlere göre kendilerine iletilen teklifleri reddediyor. Geçen günlerde Vincent Aboubakar'ın, Arabistan'dan gelen 3 milyon euroluk maaş teklifini reddettiği öne sürülmüştü. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise kısa zaman önce yaptığı bir açıklamada Suudi Arabistan'dan teklif alan, hatta ülkeye götürülmek üzere uçağı dahi hazırlanan Daniel Amartey'in son anda karar değiştirerek kulüpte kaldığını belirtti.

4 İSİMDE KARAR HENÜZ NET DEĞİL

Kara Kartal'da kesin olarak yolların ayrılmasının kararlaştırıldığı oyuncuların yanı sıra, duruma göre karar verilecek oyuncular da bulunuyor. Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku ile görüşmeler gerçekleştirilecek ve nihai karar bu şekilde verilecek. Gitmek istemeyen Zaynutdinov için teknik ekibin de net bir kararı yok. Rotasyonda düşünülen Jackson Muleka'ya iyi bir teklif gelirse, değerlendirmeye alınacak. Hedeflenen savunmacılardan birinin takviye edilmesi halinde ise Kara Kartal'ın gol yollarında etkili stoperi Omar Colley ile yollar ayrılacak.

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