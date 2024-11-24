Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Göztepe'ye 4-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"İKİ KEZ CEZALANDIRILDIK"

"Benim için büyük bir üzüntü. Hayal kırıklığı! Maça bu şekilde başlamak istiyorduk, 10-11. dakikada 2-0 öne geçtik. İstediğimiz buydu. Enerji ve tutku üst düzeydeydi. Duran toplardan çok savunmasız şekilde 2 gol yedik, 2-2 oldu. Sonra oyunun içine giremedik. 3. golü atmayı istedik. Geçişlerde savunmasız kaldık ve 2 kez cezalandırıldık."

"SORUMLULUK HİSSEDİYORUM BU DURUMDAN"

"Dönen toplar önemliydi, söylemiştim. Rakip daha fazla dönen top kazandı. Skor 3-2 olduğunda oyuncularımız skordan dolayı da gerginleştiler, normal oyunumuzdan uzaklaştık. Bu durumdan dönüş yapmak zor oluyor. Çok üzücü bir durum ve şahsen de sorumluluk hissediyorum bu durumdan..."

"MÜCADELE ETMENİZ LAZIM"

"Daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. Duran toplar bir savaştır. İlk teması siz yapmalısınız. Rakip bu konuda iyiydi. Harika başladık, herkes olumluydu. Gelişme göstermeniz gerekiyor. Son maçlar hep birebir mücadele şeklinde oynanıyor. Buralarda mücadele etmeniz, top sizdeyken güvenli olmanız lazım. Bu olmadı. Dönen toplarda geçiş fırsatı oluyor. Rakip boşlukları, bizim kullandığımızdan daha iyi kullandı. Alanları daha iyi kullandılar."

"ŞAMPİYONLUKTAN BAHSEDEBİLİR MİSİNİZ?"

"Baskıyı her zaman hissediyorum. Ligi 46 puan geride bitirince şampiyonluktan bahsedebilir misiniz? Şampiyonluktan bahsetmek için iyi başlamalı, iyi götürmeli ve mart nisanda oralarda olmalısınız. Maçlardan önce bunlardan bahsetmek gerek. Dürüst olmak gerek. İyi performans göstermiyoruz. Zirveden uzak kaldık. Sorumluluk hissediyoruz."