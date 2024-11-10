Giovanni van Bronckhorst: Malmö maçındaki gibi olmalıyız

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Başakşehir maçı öncesi konuştu.

Hollandalı teknik adam, "Öncelikle bugün çok önemli, Atatürk'ü anıyoruz... Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Maça gelirsek, kazanmak istiyoruz. Ligimiz lige dönüyoruz ve galibiyetlere geri dönmemiz lazım. Bugün çok iyi olmamız lazım. Malmö maçını çok beğendim. Defansta güçlü durmalıyız, Malmö maçındaki aynı şeyleri yapmalıyız." dedi.

Giovanni van Bronckhorst, ayrıca, "İki takım için de yeni bir maç. Biz galibiyetler dönem istiyoruz. Son 2 maçta 5 gol yedik, bu çok fazla. Gol yememeliyiz, Avrupa'da bu mantaliteyi gösterdik. Galatasaray maçında da bu vardı ama duran toplarda iyi değildik." diye konuştu.