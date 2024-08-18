İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2024 Pazar / 13 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,6982
  • EURO
    37,1433
  • ALTIN
    2716.53
  • BIST100
    9821.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Giovanni van Bronckhorst: Oyuncularımız her şeyi verecek
Spor

Giovanni van Bronckhorst: Oyuncularımız her şeyi verecek

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

18 Ağustos 2024 Pazar 21:17 - Güncelleme:
Giovanni van Bronckhorst: Oyuncularımız her şeyi verecek
ABONE OL

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Van Bronckhorst maçla ilgili, "Rakiple ilgili analizlerimizi yaptık. Bugün maça hazır olduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Bugün atmosfer güzel. İçerideki ilk maç, bunun için heyecanlıyız. Maç maç gitmek ve kazanmak istiyoruz. Taraftarımızla birlikte kazanmak istiyoruz." dedi.

Hollandalı teknik adam ayrıca, "Stadımız güzel ama atmosferi yaratan taraftarlarımız. Enerjiyi hissediyoruz. Bu bizim için pozitif. Oyuncularımız da her şeyi verecek. 3 puanı almak istiyoruz." sözlerini kullandı.

  • Beşiktaş
  • Giovanni van Bronckhorst
  • Antalyaspor maçı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.