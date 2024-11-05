Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Malmö maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"Dördüncü maçımızı oynayacağız. Lyon deplasmanında kazanmak çok önemliydi. Bu şekilde devam etmeliyiz. İçeride oynuyoruz, kazanmak istiyoruz. İçerideki tüm maçları kazanmak istiyoruz. Yarın için o yüzden önemli bir maç olacak. Özellikle cumartesi gününden sonra bir reaksiyon vermek istiyoruz."

"Sistem değiştirmeyeceğim. Ciro yok, Milot ve Paulista takımdan ayrılardı. Ama biz olan oyuncularla oynayacağız. Yarın en iyi tercihimiz ne olacak göreceğiz. Mustafa ve Semih bizim için iyi seçenekler."

"Rafa, Lyon maçının son bölümünde bu bölgelerde oynadı. Oyuncuların rahat olduğu yerde oynamasına dikkat ediyoruz. Rafa, 10 numarada kendisini rahat hissediyor. Bizim için gerekirse ekstra bir opsiyon ama orta sahada daha tehlikeli kendisi."

RASHICA VE PAULISTA

"İdmanlar yaptılar. Bugün de idmandaydılar. İkisi de kadroda olacak ama ilk 11'i maçta göreceğiz."

"HER MAÇIN HİKAYESİ AYRI"

"Her maçın ayrı bir hikayesi vardır. Mağlubiyet ya da kayıplarda analiz ediyoruz. Üzücü skorlar sonrası bunları yapıyoruz. Son bir ay özelinde sakatlıklar yaşadık, değiştirmemiz gereken oyuncular oldu. Ama benim aklımda her zaman son maç olur. Kasımpaşa benim için çok üzücüydü. Galatasaray maçından da farklıydı. Yarın Avrupa Ligi oynuyoruz. Avrupa Ligi'nde son maçta iyi bir galibiyet aldık. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Kasımpaşa maçı özelinde çok konuştuk. Önemli olan normal oyunumuzu geri dönmek. Kendi oyunumuzla herkesi yenebiliriz. En önemlisi yarın ilk dakikadan itibaren galip gelme isteğini göstermemiz. Bunların hepsini konuştuk."

KADRO DERİNLİĞİ, TRANSFER

Zaman zaman girip etkili olabilecek bir santrforun eksikliğini hissediyor mu kendisi?

Giovanni van Bronckhorst: "Çok işimiz olduğunu geldiğinden beri biliyordum. 28 oyuncu sirkülasyonu oldu. Yeni bir kadro kurmamız gerekiyordu, bunun için gerekli mevkileri tespit etmemiz gerekiyordu. Savunmaya transfer yaptık mesela. Bu işler kolay değildir. Doğru yerleri tespit etmemiz gerekiyor, finansal konular var.

Forvet konusuna gelince, elimizde Mustafa, Semih ve Ciro var. İhtiyaç olursa Rafa'yı da burada kullanabiliriz. Transfer döneminde iyi iş yaptık. Ama hala hazır değiliz. Bir transfer dönemi daha gerekiyor. Herkes alternatif ister. Ciro şu anda müsait değil ama Mustafa ve Semih oynayabilir. Keşke daha fazlasını yapabilseydik. Ama birçok etken bizi sınırlandırdı. Kış transfer döneminden sonra elimizdeki kadronun daha güçlü olmasını umuyoruz. Herkesin istediği bu."

GABRIEL PAULISTA

Giovanni van Bronckhorst: "Kendisi döndü, bugün antrenmandaydı, pazar da idmana çıktı. İlk 11 konusuna yarın bakacağız. Başlayabilirim, bizim için çok önemli bir oyuncu. Bunu düşünmek için zaman var önümüzde. Kendisi döndüğü için mutluyum. Milot da aynı şekilde. Yavaş yavaş oyuncularımız geri dönüyor. Daha fazla opsiyonumuz olacak."

Giovanni van Bronckhorst: "3 maçta 3 puan, tabii ki daha fazlasını almaya çalışırsınız. 3 iyi takımla karşılaştık, 2 maçı deplasmanda oynadık. Ajax maçında iyi oynamadık. Frankfurt maçında iyi oynadık ama kaybettik. Lyon'a karşı iyi bir rakibe karşı oynadık ve önemli bir 3 puan aldık. Devamı için gidebiliriz. Hedefimiz gruptan çıkmak, bu yoldayız. Yarın da bizim için büyük bir adım olacak. Saha avantajımız olacak. Maccabi maçımız ne yazık ki iç sahada değil ama elimizden geldiğinde savaşacağız gruplardan sonraki aşamalara geçmek için."

AL-MUSRATI

Giovanni van Bronckhorst: "Kararlar almak zorundasınız. Musrati sakattı, sakatlıktan döndü. Ndour - Gedson iyi işliyordu ve böyle devam ettim. Bu, Musrati'nin 11'e dönmeyeceği anlamına gelmiyor. Sakatlanmadan önce iyi maçlar oynadı. Bu seneye de iyi başladı. Takımımız gelişim gösteriyor. Kasımpaşa maçındaki ilk 11, yarınla aynı olacak diye bir şey yok. Kadro, 11'ler değişebiliyor. Bizler her zaman analiz yapıyoruz. Bu konu sadece Musrati için değil herkes için geçerli."

SAKATLIKLAR

Giovanni van Bronckhorst: "En önemli konu, oyuncularımıza dikkat etmemiz. Milot, milli takımdan sakat döndü. Paulista, bir pozisyonda atağı engellemek isterken sakatlandı. Ciro, daha önce de olan bir yerde sorun yaşadı. Milli aradan sonra dönecektir. Necip, bağ sakatlığı yaşıyor. Tüm oyuncuları her gün gözetliyoruz. Sakatlık yaşandı ve bitti gibi değil, arkasında nasıl bir hikaye olduğuna bakıyoruz. En ufacık sorunları bile dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm ekibimiz bu enerji ve dikkat gösteriyor."

Elinde bir sihirli değnek olsa hangi sakatlığı engellemek isterdi? Hangi sakatlık oyuna dair planlarını daha çok etkiledi?

Giovanni van Bronckhorst: "Böyle bir şansım olsa, bu konuyu daha hayati ihtiyacı olan birinden yana kullanırdım, futbol üzerinden değil. Bizler bir temas sporu oynuyoruz. Sakatlıklar olur ama böyle bir şansım olsa böyle bir durum için kullanmak isterdim."