Giovanni van Bronckhorst'tan Muçi açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Samsunspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Giovanni van Bronckhorst yaptığı açıklamada, "Galibiyetle başlamak çok önemliydi. Sonuçtan dolayı mutluyum. Doğru zamanda gol bulduk. Zeminden dolayı çok zor şartlarda oynadığımızı söylebilirim. Kendi oyunumuza da bakmamız lazım. Daha iyisini yapabiliriz. İki hafta üst üste gol yemedik. Bu da pozitif detaylar. Şimdi bir sonraki maçımıza hazırlanacağız." dedi.

"YAPMAMAMIZ GEREKENİ YAPTIK"

Başarılı teknik adam ayrıca, "Çok fazla oyunun içinde değildik. Yapmayacağımız pas hatalarını yaptık. Daha stabil olmasını isterdim ama kompakt kaldık. Bazen maçın ne getirdiğini görmek lazım. İyi savunma yaptık ve geride kontrollü kaldık." diye konuştu.

MUÇİ SORUSUNA FLAŞ YANIT!

Muçi sorusuna ise Bronckhorst, "Oyuncu değişikliklerini yapan benim. Güçlü ve derin bir kadromuz var. Gerektiği zaman kullanacağız. Bugün özelinde değişiklikler böyle oldu." ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Samsunspor'u yenip İstanbul'a galibiyetle döndükleri için mutlu olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, mücadeleyi değerlendirdi. Bronckhorst, lige galibiyetle başlamanın önemli olduğunu belirterek, "Sonuçtan ve galibiyetten dolayı mutluyum. Sezonun ilk maçında en önemli olan kazanmaktı. Zor bir maç oynadık. İstanbul'a galibiyetle döndüğümüz için mutluyuz. İkinci yarıda ritim bulmakta zorlandık. Onana ve Emirhan değişiklikleri ile daha stabil bir görüntü verdik. Bu maçtan öğrendiğimiz; daha geliştireceğimiz çok şey var. Önümüzdeki hafta evimizde daha iyi bir zeminde oynayacağız. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Bu maç 5'li savunmayı gerektiriyordu. Sistemde her zaman esneklik göstereceğiz. Oyunun sonunda 5'liye döndük ve bizim adımıza daha iyi oldu. Takıma ve sahadaki ihtiyaçlara odaklanıyorum. Zor bir maç oynadık. Mental anlamda galip gelmek önemliydi. Önümüzdeki ilk maça çok iyi hazırlanacağız" dedi.