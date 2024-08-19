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  • Giovanni van Bronckhorst'tan oyuncularına övgü: Reaksiyondan çok mutluyum
Spor

Giovanni van Bronckhorst'tan oyuncularına övgü: Reaksiyondan çok mutluyum

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Antalyaspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

19 Ağustos 2024 Pazartesi 00:32 - Güncelleme:
Giovanni van Bronckhorst'tan oyuncularına övgü: Reaksiyondan çok mutluyum
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Antalyaspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

'BEKLEDİĞİMİZ BAŞLANGIÇ DEĞİLDİ'

Bronckhorst yaptığı açıklamada, "Tabii ki beklediğimiz başlangıç değildi. Ama bunlar futbolda olan şeyler. Benim hoşuma giden şey, gösterdiğimiz reaksiyon oldu. Enerjimiz yüksekti. Çok fazla pozisyon bulduk. Mutluyum gösterdiğimiz reaksiyondan dolayı." dedi.

'GEÇİŞLERİ HIZLI YAPTIK'

Basit bir gol yediklerini belirten başarılı teknik adam, "Bu maça tekrardan bakacağız. Ama maçın içinde hissettiğim, ikinci golü çok basit yediğimizdi. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler vardı. Geçişleri hızlı yaptık. Genel olarak oyundan dolayı mutluyum. Mutluyuz galibiyetten dolayı. Bu maçtan öğreneceğimiz şeyler tabii ki olacak." ifadelerini kullandı.

'DAHA İYİ OLACAKTIR'

Genç oyuncularla ilgili konuşan Bronckhorst, "Önemli bir oyuncu, çok yetenekli. Gol atma konusunda efektif olacaktır. Asistleri de önemli. Yapması gerektikleriyle ilgili konuşuyoruz. Böyle devam etmesi lazım. Daha iyi olacaktır. Aynı şeyler Mustafa için de geçerli." şeklinde konuştu.

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