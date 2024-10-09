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Spor

Giovanni van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı, Semih Kılıçsoy için gelen soruya da cevap verdi.

9 Ekim 2024 Çarşamba 14:55 - Güncelleme:
Giovanni van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy açıklaması!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, yayıncı kuruluş canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, Semih Kılıçsoy için gelen soru sonrası, şu sözleri sarf etti:

"Semih Kılıçsoy ile iyi bir ilişkim var. Benim için yükselen bir yıldız ve çok yetenekli bir oyuncu. Geçen sene golleriyle çok iyi işler yaptı. Her oyuncuyu iyi bir seviyeye getirmek istiyorum. Semih daha iyi oyuncu olacak! Bu sene daha iyi bir oyuncu haline gelecek! Bazı gençler sadece performans sergilerken değil, bütün kariyerleri boyunca iyi olmalılar. Onu geliştirmeye çalışıyorum. Bununla ilgili detayları Semih biliyor. Oyuncularımla konuşmaları açık açık anlatmam. Ona farklı şeyler söylediğimi sanmıyorum, diğer teknik adamlar da bunları söylemiştir. Beşiktaş için çok iyi bir futbolcu olacak."

  • Giovanni van Bronckhorst
  • Beşiktaş Teknik Direktörü
  • Semih Kılıçsoy

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