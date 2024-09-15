İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2024 Pazar / 12 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9008
  • EURO
    37,6352
  • ALTIN
    2809.65
  • BIST100
    9685.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Giovanni van Bronckhorst'tan Şenol Güneş'e övgü
Spor

Giovanni van Bronckhorst'tan Şenol Güneş'e övgü

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Trabzonspor ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde Beşiktaş teknik direktörü van Bronckhorst; 'Rakibimizi analiz ettik ama yeni bir hocaları var, kendisinin harika bir kariyeri var.' dedi.

15 Eylül 2024 Pazar 19:37 - Güncelleme:
Giovanni van Bronckhorst'tan Şenol Güneş'e övgü
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Trabzonspor, Papara Park'ta Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Mücadele öncesinde Beşiktaş teknik direktörü; Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam açıklamasında; "Rakibimizi analiz ettik ama yeni bir hocaları var, kendisinin harika bir kariyeri var. Bugün nasıl oynayacaklarını göreceğiz. Maçı domine etmek ve fırsatlar yakalamak istiyoruz. Milli aradan önce nasılsak bugün de öyle devam etmek istiyoruz. Tecrübeli oyuncularımız var. Ayrıca bugün zindeyiz ve hazırız, kazanmak istiyoruz." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.