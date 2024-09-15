Giovanni van Bronckhorst'tan Şenol Güneş'e övgü

Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Trabzonspor, Papara Park'ta Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Mücadele öncesinde Beşiktaş teknik direktörü; Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam açıklamasında; "Rakibimizi analiz ettik ama yeni bir hocaları var, kendisinin harika bir kariyeri var. Bugün nasıl oynayacaklarını göreceğiz. Maçı domine etmek ve fırsatlar yakalamak istiyoruz. Milli aradan önce nasılsak bugün de öyle devam etmek istiyoruz. Tecrübeli oyuncularımız var. Ayrıca bugün zindeyiz ve hazırız, kazanmak istiyoruz." dedi.