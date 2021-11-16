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Spor

Giray Bulak: Hedefimiz çok daha iyi yerlere gelebilmek

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü Giray Bulak, yeni takımı hakkında açıklamalarda bulundu.

16 Kasım 2021 Salı 18:57 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 18:58
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TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, Balıkesirspor'u daha iyi yerlere ulaştırmayı hedeflediğini söyledi.

AA muhabirine konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, takımla birlikte çalışmalara pazartesi başladıklarını, salı günü ikinci çalışmayı yapacaklarını, hafta sonu karşılaşacakları Menemespor'un analizini akşam saatlerinde teknik heyet toplantısında değerlendireceklerini anlattı.

Göreve başladıktan sonra oyuncularla görüşmeler yaptıklarını anlatan Bulak, şunları söyledi:

"Şu anda oyuncuların morali daha iyi. Bu antrenmanlara yansıdı, maça da yansıyacaktır. Oyuncuların bir kısmı bildiğim oyuncular, tabii yeni genç oyuncular var. Kadro biraz genç oyuncularla beraber kalabalıklaşmış. Şimdi onların seleksiyonunu yapıp daha dar bir kadroyla daha verimli çalışmalara gireceğiz.'

Mevcut durumun iyi olmadığını belirten Bulak, geleceğe odaklanılması gerektiğini kaydederek, "Hedefimiz çok daha iyi yerlere gelebilmek. Bu sadece bizim çalışmamızla olmuyor. Kulüp, yönetim, şehrin çalışması olacak ve şehrin büyükleri ile katkısıyla bu işi daha kolaylaştıracağız. Bir kişinin omzuna binerse yük, onu da yıkar bu anlamda ben yardım bekliyorum, sonuçta her şey Balıkesirspor için." diye konuştu.

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