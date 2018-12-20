Giresunspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

Giresunspor, Fenerbahçe maçının saat kaçta yayınlanacağı karşılaşma ile ilgili detayların paylaşılmasının ardından belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşması öncesinde takımlardaki son durumlar da netleşti.

İşte iki ekibin daha önce yaptıkları mücadelelere ilişkin son bilgiler ve takımlardaki sakat ve cezalı isimler…

Daha önce 19 kez karşılaşan takımların mücadelesinde 12 kez Fenerbahçe galip gelmiş 6 karşılaşma berabere bitmiş ve 1 mücadele de Giresunspor’un galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Son dönemde galibiyet elde etmekte zorlanan iki ekipten Giresunspor 15 karşılaşmada 2 Fenerbahçe ise 4 galibiyet elde etti. Suat Arslanboğa’nın düdük çalacağı mücadelede sarı-lacivertli ekip Jailson, Tolga Ciğerci, Oğuz, Yiğithan, Volkan, Aatıf ve Nabil Dirar’dan yoksun olarak sahaya çıkacak.