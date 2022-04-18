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  • Giresunspor 1 puandan memnun! ''Belki de sezonun en önemli puanı''
Spor

Giresunspor 1 puandan memnun! ''Belki de sezonun en önemli puanı''

Spor Toto Süper Lig'de dün sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan GZT Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, sahadan galip ayrılmak istediklerini ancak alınan bir puanın da kümede kalma yolunda hayati önem taşıdığını söyledi.

AA18 Nisan 2022 Pazartesi 12:30 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 12:30
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Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile yaptıkları karşılaşmanın özellikle ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Kazanabileceğimiz bir maçtı ama olmadı. Oyuncularımızı ortaya koydukları üstün performans ve mücadeleden ötürü kutluyoruz." dedi.

Beraberlikle ligde puanlarını 40'a yükselttiklerini ve küme düşme hattıyla olan farkı sezonun tamamlanmasına 5 hafta kala koruduklarını ifade eden Akgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş karşısında sahadan galip ayrılmak isterdik. Ancak alınan bir puan da kümede kalma yolunda bizim için hayati önem taşıyor. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Belki de sezonun en önemli puanı oldu bizim açımızdan. Son 5 maça girdiğimiz dönemde küme düşme hattının 10 puan üzerindeyiz. Çok büyük avantaja sahibiz."

Akgün, kalan 5 maçtan da en iyi sonuçları alarak 44 yıl sonra yeniden mücadele ettikleri Süper Lig'de kalmayı başaracaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

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