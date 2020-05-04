İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0329
  • EURO
    7,6964
  • ALTIN
    384.683
  • BIST100
    98819.6
Spor

Giresunspor 11 Mayıs'ta toplanacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Sinan Akgün, ligin kalan haftaları için 11 Mayıs tarihinde saha çalışmalarına başlamayı arzu ettiklerini söyledi.

AA04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:19 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:19
ABONE OL

Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada oyuncuların bir süredir hazırlıklarını evlerinde sürdürdüğünü belirtti.

Sezonda kalan haftaların tamamlanması için haziran ayının ön plana çıkması üzerine yeşil beyazlı oyuncuların saha çalışmalarına başlaması için planlamalar yapmaya başladıklarını ifade eden Akgün, şöyle konuştu:

"İlk planlamamızda hazırlıklara yarın tesislerimizde başlamayı hedeflemiştik. Ancak henüz ligin başlamasıyla ilgili net bir tarih açıklanmadığı için bu süreci erteledik. Hazırlıklara başlama tarihimizi 11 Mayıs olarak belirledik. Bir değişiklik olmaz ise bu tarihte oyuncularımız Giresun'da toplanacak. Kendi tesislerimizde de ligin kalan haftaları için hazırlıklarımıza başlayacağız."

Akgün, antrenman formatları ile ilgili belirleme sürecinin devam ettiğini kaydederek, kamp döneminin ise Giresun'da geçirileceğini sözlerine ekledi.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan görüntülendi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.