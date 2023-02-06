Giresunspor: 2 - Kayserispor: 4

Süper Lig'in 23. hafta maçında Giresunspor ile Kayserispor karşılaşacak. İki takım, Süper Lig tarihinde 8. kez birbirine üstünlük kurmak için sahaya çıkacak. Bugüne kadar oynanan 7 müsabakada 2 kez Giresunspor, 4 kez Kayserispor kazanırken, 1 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Giresunspor 9 gol atarken Kayserispor ise 10 gol attı.

Giresunspor ile Kayserispor'un Çotanak stadında oynadığı 3 maçta ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. Giresunspor sahasında oynadığı bu maçlarda 2 kez kazanırken 1 kez berabere kaldı. Bu maçlarda Giresunspor 6 gol atarken Kayserispor ise 3 gol atabildi.

İki takım arasında oynanan maçlar ve neticeleri ise şu şekilde:

1973/1974 Kayserispor-Giresunspor 1-0

1973/1974 Giresunspor-Kayserispor 3-0

1974/1975 Kayserispor-Giresunspor 3-2

1974/1975 Giresunspor-Kayserispor 2-0

2021/2022 Giresunspor-Kayserispor 1-1

2021/2022 Kayserispor-Giresunspor 2-1

2022/2023 Kayserispor-Giresunspor 3-0