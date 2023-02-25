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Spor

Giresunspor: 2 - Kayserispor: 4

Giresunspor - Kayserispor rekabetinde 8. maç bugün oynanacak. İki takım arasında geride kalan 7 müsabakada Kayserispor'un Giresunspor'a karşı galibiyet sayılarında 4 - 2 üstünlüğü bulunuyor.

IHA25 Şubat 2023 Cumartesi 09:15 - Güncelleme:
Giresunspor: 2 - Kayserispor: 4
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Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Giresunspor ile Kayserispor karşılaşacak. Bugün oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak maçta iki takım, Süper Lig tarihinde 8. kez birbirine üstünlük kurmak için mücadele edecek. Bugüne kadar oynanan 7 müsabakada 2 kez Giresunspor, 4 kez Kayserispor kazanırken 1 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Giresunspor 9 gol atarken Kayserispor ise 10 gol attı.

Giresunspor ile Kayserispor'un Çotanak Stadında oynadığı 3 maçta ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. Giresunspor sahasında oynadığı bu maçlarda 2 kez kazanırken 1 kez berabere kaldı. Bu maçlarda Giresunspor 6 gol atarken Kayserispor ise 3 gol atabildi.

Saat 19.00'da başlayacak maçı Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kemal Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek.

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