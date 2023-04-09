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Spor

Giresunspor 56 yaşında!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un 56. Kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kulüp Başkanı Başkanı Nahid Ramazan Yamak, 44 yıl aradan sonra yükseldikleri Süper Lig'de kalıcı olacaklarına inandığını söyledi.

IHA9 Nisan 2023 Pazar 15:50 - Güncelleme:
Giresunspor 56 yaşında!
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Giresunspor'un kuruluş yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulunan Başkan Nahid Ramazan Yamak, "Giresunspor'umuzun 56. kuruluş yıl dönümünü ilk günkü heyecan ile kutluyoruz. Gücünü bu toprakların insanından alan, kuruluşundan itibaren iyi günde kötü günde sayısız mücadeleyi camiasıyla birlikte veren, 56 yıldır şanla şerefle ülkemiz futbolunda var olan Giresunspor'umuza nice başarılı yıllar diliyorum. Giresunspor'umuz mevcut yapısıyla yüzlerce sporcusu olan, futbol ve amatör branşlar olmak üzere birçok kategoride faaliyet gösteren büyük bir ailedir. Ben bu büyük ailenin başkanı olarak bütün branşlarımızda Çotanak Armalı şanlı formamızı terleten tüm sporcularımızı kutluyor, onlara emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

"MÜTEVAZI BÜTÇEYLE LİGDE KALICI OLACAĞIZ"

Dev bütçeli kulüplere karşı mütevazı bütçeyle mücadele ettikleri Süper Lig'de kalıcı olacaklarını da ifade eden Başkan Yamak, "Mazisi başarılar ve büyük mücadeleler ile dolu olan Giresunspor'umuz, yine büyük bir mücadelenin tam ortasında yer almaktadır. Hiç bir şekilde karamsar değil, aksine aydınlık yarınlara olan sarsılmaz inancımızla ümitvarız. Dev bütçeli büyük rakiplerle mücadele ettiğimiz Süper Lig'de futbolcularımızın, teknik heyetimizin, camiamızın, taraftarlarımızın ve tüm Giresunluların gayreti ve desteği ile kalıcı olacağımıza inancımız tamdır. Verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşması ve daha aydınlık yarınları olan güçlü bir Giresunspor için herkesi Giresunspor etrafında birlik olmaya davet ediyor" şeklinde konuştu.

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