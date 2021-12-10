İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7613
  • EURO
    15,6191
  • ALTIN
    789.345
  • BIST100
    2038.67
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Giresunspor, Adana Demirspor maçına hazır
Spor

Giresunspor, Adana Demirspor maçına hazır

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Giresunspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA10 Aralık 2021 Cuma 17:28 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 17:28
ABONE OL

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 12 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve kondisyon hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sağ diz ön çapraz bağı kopan orta saha oyuncusu Erol Can Akdağ antrenmana katılmazken, sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Douglas Bacelar takımdan ayrı bireysel çalıştı.

Yarın saat 10.45'te hava yolu ile Adana'ya gidecek olan GZT Giresunspor, maç saatini bekleyecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.