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Spor

Giresunspor, Adana Demirspor maçına hazırlanıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 27 Haziran'da oynayacağı Adana Demirspor karşılaşması öncesinde antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

IHA25 Haziran 2020 Perşembe 12:56 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 12:56
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Giresunspor, Adanaspor ve İstanbulspor ile oynadığı karşılaşmalardan galibiyetle ayrılması üzerine önümüzdeki günlerde oynayacağı Adana Demirspor karşılaşması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde Giresunspor tesislerinde gerçekleşen antrenmanda ısınma çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç ile çalışmalarına devam etti.

Teknik Direktör Hakan Kutlu, 27 Haziran’da oynayacakları Adana Demirspor maçının önemli olduğunu ve takımın bu maçı kazanacağına inandığını belirtti. Oyuncuların her geçen hafta daha iyi oynadıklarını da belirterek play-off mücadelesini sonuna kadar sürdürecekleri ifade etti.

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