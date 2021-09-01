Giresunspor Aykut Demir'e 1 milyon 187 bin TL ödedi

AA 1 Eylül 2021 Çarşamba 15:37 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 15:37

Kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, yaptığı yazılı açıklamada, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında kulüpte forma giyen eski futbolcuları Aykut Demir'in geçmiş dönem alacaklarına ilişkin federasyona başvuru yaptığını belirtti.

Bunun sonucunda Aykut Demir'e bugün itibarıyla 1 milyon 187 bin 270 lira ödeme yapıldığını aktaran Önal, böylece transfer tahtasının açık kalmasının da sağlandığını kaydetti.

Önal, bir yandan takıma takviye yapmak için çalışmalara, bir yandan da geçmiş yönetimlerden kalan yüklü miktarda borçları ödemeye devam etiklerini vurgulayarak, "Giresunspor'un daha iyi noktalara gelmesi için her zaman olduğu gibi yine mücadelemize devam edeceğiz. Konunun takdirini Giresun kamuoyuna bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.