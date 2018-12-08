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Giresunspor, Aykut Demir'in kadro dışı bırakıldığını duyurdu

Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'da takım kaptanlarından Aykut Demir, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da takım kaptanlarından Aykut Demir, kadro dışı bırakıldı.

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüz oyuncularından ve aynı zamanda takım kaptanlarımızdan Aykut Demir, yönetim kurulumuzun aldığı karar sonucunda kadro dışı bırakılmıştır." ifadesini kullandı.

Defans oyuncusu Demir, Giresunspor'a 8 Eylül 2017'de transfer olmuştu.

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