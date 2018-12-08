Giresunspor, Aykut Demir'in kadro dışı bırakıldığını duyurdu
Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'da takım kaptanlarından Aykut Demir, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da takım kaptanlarından Aykut Demir, kadro dışı bırakıldı.
Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüz oyuncularından ve aynı zamanda takım kaptanlarımızdan Aykut Demir, yönetim kurulumuzun aldığı karar sonucunda kadro dışı bırakılmıştır." ifadesini kullandı.
Defans oyuncusu Demir, Giresunspor'a 8 Eylül 2017'de transfer olmuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.