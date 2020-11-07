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Spor

Giresunspor, Bandırmaspor'u tek golle devirdi

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Giresunspor, deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u İbrahima Balde'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

IHA07 Kasım 2020 Cumartesi 17:31 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 17:31
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TFF 1. Lig’in 9. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Giresunspor’a 1-0 yenilerek haftayı puansız kapatan taraf oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Giresun ilk atağında golle buluştu. Uzun atılan bir topla ceza sahasına giren Balde topu Gökhan’ın sağından filelere yolladı. 0-1

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Mert Bulut xx

RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci x, Abdurrahim Dursun xx, Fırat Arıkan x (Gökay Güney dk. 46 x), Mickael Franck Pote x, İshak Çakmak xx, Guy Lucien Michel Landel x (Selçuk Alibaz dk. 77 ?), Onur Akbay x, Ruben Rayos Serna x (Erkan Taşkıran dk. 63 xx), Yonathan Alexander Del Valle x (Berat Satılmış dk. 77 x), Orhan Ovacıklı xx, Rahmi Anıl Başaran xx (Lacina Traore dk. 56 x)

Yedekler: Kurtuluş Yurt, Feyyaz Belen, Mahamadou Ba

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Giresunspor: Tolgahan Acar xx, Mamadou Diarra xx, Hüsamettin Tut xx, Mehmet Taş xx, Eren Tozlu x (Erol Can Akdağ dk. 66 x), Michal Jan Nalepa xx (Kerem Kalafat dk. 85 ?), İbrahima Balde xxx, Sadi Karaduman xx, Sergio Antonio Da Luz Junior x (Anthony Chigaemezu Uzodimma dk. 80 ?), Hayrullah Bilazer xx, Caner Hüseyin Bağ xx

Yedekler: Onurcan Piri, Arda Kılıç, Abdou Razack Traore, Yasin Ozan, Sergen Piçinciol, Muhammed Himmet Ertürk, Fatih Yılmaz

Teknik Sorumlu: Ümit Şengül

Gol: İbrahima Balde (dk. 15) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Gökhan Değirmenci, Guy Lucien Michel Landel, Onur Akbay, Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Lacina Traore (RH Bandırmaspor), Mehmet Taş, Michal Jan Nalepa (Giresunspor)

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