İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2022 Pazartesi / 6 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Giresunspor, Benfica'dan Chiquinho'yu kiraladı
Spor

Giresunspor, Benfica'dan Chiquinho'yu kiraladı

GZT Giresunspor Portekizli orta saha oyuncusu Chiquinho olarak bilinen Francisco Leonel Lima Silva Machado ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

DHA7 Şubat 2022 Pazartesi 16:49 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 16:51
ABONE OL

Daha önce anlaşma sağlanan ancak son kontrollerinde testislerinde tümör tespit edilmesi üzerine Jean Pyerre ile yapılan sözleşmeyi iptal etmek zorunda kalan Giresunspor, bu oyuncunun yerine Portekizli Chiqunhio'yu Giresun'a getirdi. Sağlık kontrolünden geçen ve bugün kulüp başkanı Hakan Karaahmet ile sözleşme imzalayan Chiqunhio, sezon sonuna kadar Giresunspor'da forma giyecek.

Chiqunhio'nun transferiyle ilgili yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ise "GZT Giresunspor'umuz Portekiz Süper Lig takımı Benfica'dan 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Chiquinho'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor çotanak armalı forma ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Portekizli 10 numara, aynı zamanda forvet arkası ve sol kanat mevkiinde görev alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.