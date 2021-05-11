Giresunspor coşkuyla karşılandı

AA 11 Mayıs 2021 Salı 10:21 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 10:21

TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak 44 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor takımı kentte coşkuyla karşılandı.

İstanbul'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen GZT Giresunspor takımını, burada futbolcuların aileleri, yöneticiler ve kulüp çalışanları karşıladı.

Üzeri açık otobüs eşliğinde futbolcular ve Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, Piraziz ve Bulancak ilçelerinde tur attı. Vatandaşlar balkonlarından ve evlerinin önünden meşaleler yakıp, alkış tutarak sevince ortak oldu.

Giresun kent merkezinde de taraftarlar, futbolculara ve başkan Karaahmet'e meşalelerle sevgi gösterisinde bulundu. GZT Giresunspor'un Aksu Mahallesi'ndeki tesislerine ulaşan futbolcular burada sevinç gösterisinde bulundu.