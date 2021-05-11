İSTANBUL 20°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2021 Salı / 29 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3197
  • EURO
    10,1356
  • ALTIN
    490.434
  • BIST100
    1449
Spor

Giresunspor coşkuyla karşılandı

TFF 1'inci Lig'de sezonu 2'nci sırada tamamlayarak 44 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor kafilesi, kentte coşkuyla karşılandı.

AA11 Mayıs 2021 Salı 10:21 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 10:21
ABONE OL

TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak 44 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor takımı kentte coşkuyla karşılandı.

İstanbul'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen GZT Giresunspor takımını, burada futbolcuların aileleri, yöneticiler ve kulüp çalışanları karşıladı.

Üzeri açık otobüs eşliğinde futbolcular ve Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, Piraziz ve Bulancak ilçelerinde tur attı. Vatandaşlar balkonlarından ve evlerinin önünden meşaleler yakıp, alkış tutarak sevince ortak oldu.

Giresun kent merkezinde de taraftarlar, futbolculara ve başkan Karaahmet'e meşalelerle sevgi gösterisinde bulundu. GZT Giresunspor'un Aksu Mahallesi'ndeki tesislerine ulaşan futbolcular burada sevinç gösterisinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.