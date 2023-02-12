İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2023 Pazar / 22 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8367
  • EURO
    20,1236
  • ALTIN
    1128.82
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Giresunspor depremzedeler için iki maç yapacak
Spor

Giresunspor depremzedeler için iki maç yapacak

Süper Lig ekibi Bitexen Giresunspor'dan yapılan açıklamada, 3. Lig ekipleri Orduspor 1967 ve Amber Çay Eynesil Belediyespor ile hazırlık maçları oynanacağı ve bu maçların gelirlerinin afetzedelere bağışlanacağı bildirildi.

IHA12 Şubat 2023 Pazar 16:28 - Güncelleme:
Giresunspor depremzedeler için iki maç yapacak
ABONE OL

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

"Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen yıkıcı deprem sonrası birçok vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ülke olarak hepimizi yasa boğan bu yıkıcı depremin yaralarını birlikte saracağımıza olan inancımız tamdır.

Bu vesileyle Bitexen Giresunspor Kulübü olarak, depremzedeler ve deprem felaketinde hayatını kaybeden Giresunspor altyapısından yetişen Saruhan Bolat ile depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın anısına Orduspor 1967 ve Amber Çay Eynesil Belediyespor ile kulübümüz arasında dostluk maçı oynanmasını planlamaktayız. Bu maçlardan elde edilen gelirler ise deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza bağışlanacaktır. Karşılaşmaların oynanacağı tarihler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak olan maç takvimlerinin ardından belirlenecektir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.