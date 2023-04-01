Giresunspor evinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek

Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Turgut Doman yönetecek.

Karadeniz temsilcisi, bu sezon Süper Lig'de şu ana 24 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Ligin 17. sırasında yer alan yeşil-beyazlılar, Corendon Alanyaspor karşılaşmasını taraftarı önünde kazanarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Alanyaspor ise bu sezon ligde şu ana kadar 25 maça çıktı ve bunlardan 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 yenilgi alarak 28 puanla 11. sırada yer aldı.