12 Şubat 2022 Cumartesi 15:57 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 16:03

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayan Giresunspor - Fenerbahçe maçını Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Süleyman Özay yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mert Güzenge. Müsabakanın VAR koltuğunda Erkan Engin otururken, AVAR'da Esat Sancaktar ve Alper Çetin bulunuyor.

Karşılaşma başlamak üzere...

GİRESUNSPOR: 1 - FENERBAHÇE: 0

GOL: Dk. 2 Chiquinho (Giresunspor)

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Giresunspor: Okan, Aziz Behich, Alexis, Diarra, Zeki, Flavio, Traore, Chiquinho, Diabate, Sergio, Umut.

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Szalai, Nazım, Osayi-Samuel, Ferdi, Zajc, Mert Hakan, Sosa, Rossi, Valencia.