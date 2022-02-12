İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2022 Cumartesi / 11 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
Spor

Giresunspor - Fenerbahçe | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, GZT Giresunspor'a konuk oluyor. Giresunspor - Fenerbahçe maçının skorunu Star.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

12 Şubat 2022 Cumartesi 15:57 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 16:03
ABONE OL

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayan Giresunspor - Fenerbahçe maçını Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Süleyman Özay yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mert Güzenge. Müsabakanın VAR koltuğunda Erkan Engin otururken, AVAR'da Esat Sancaktar ve Alper Çetin bulunuyor.

Karşılaşma başlamak üzere...

GİRESUNSPOR: 1 - FENERBAHÇE: 0
GOL: Dk. 2 Chiquinho (Giresunspor)

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Giresunspor: Okan, Aziz Behich, Alexis, Diarra, Zeki, Flavio, Traore, Chiquinho, Diabate, Sergio, Umut.

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Szalai, Nazım, Osayi-Samuel, Ferdi, Zajc, Mert Hakan, Sosa, Rossi, Valencia.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.