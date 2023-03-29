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Spor

Giresunspor, galibiyet hasretine son vermek istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, 9 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

IHA29 Mart 2023 Çarşamba 13:45 - Güncelleme:
Giresunspor, galibiyet hasretine son vermek istiyor
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Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor'da, Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Erdinç Hıdımoğlu, pazar günü Alanyaspor ile Çotanak Spor Kompleksi'nde oynayacakları karşılaşmayı taraftar desteğiyle kazanıp, 9 maçlık galibiyet özlemini dindirmek ve önlerine yeni bir sayfa açmak istediklerini söyledi.

Takım olarak Alanyaspor karşılaşmasına çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Hıdımoğlu, yaptığı açıklamada, "Süper Lig'de 26. Haftayı maç yapmadan bay geçtik. Ardından lige bir hafta da milli maç arası verildi. İki haftalık ara, Alanyaspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanmamız için bizim açımızdan fırsat oldu. Artık bu zorlu maçın son rötuşlarını yapıyoruz. Takımımızda moraller yerinde. Oyuncularımızın antrenmanlarda gösterdikleri performanstan memnunuz. Tek hedefimiz galibiyet. Oyuncularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Alanyaspor karşılaşmasını taraftar desteğiyle kazanıp, Süper Lig'deki 9 maçlık galibiyet özlemine son vermek ve önümüze yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı bu kritik 90 dakikada Giresunspor'a desteğe bekliyoruz" diye konuştu.

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