Giresunspor, Gaziantep FK'yı 2 golle geçti

Süper Lig'de Giresunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Giresunspor oldu.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Serginho ve 90+5. dakikada Rijad Bajic kaydetti. Gaziantep FK'nın golü 51. dakikada Valmir Veliu'dan geldi.

Ligde son 4 haftada 3. galibiyetini alan Giresunspor puanını 19'a yükseltti. Beş haftadır kazanmayan Gaziantep FK 17 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Giresunspor, Trabzonspor'a konuk olacak. Gaziantep FK, Başakşehir'i ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

24. dakikada Bitexen Giresunspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Alper Uludağ'ın ortasında ceza sahası içerisinde Sergio'nun gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0

32. dakikada Hanousek'in ceza sahasına yaptığı ortada Kitsiou boş pozisyonda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, top kaleci Onurcan Piri'den döndü.

45+1. dakikada Sergio'nun defansın arkasına attığı pasta Borja Sainz topu kontrol etti ve ceza sahasına girdi. Kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Borja Sainz'in vuruşunda top yandan auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52'nci dakikada konuk ekip orta alanda Furkan Soyalp ile atağa kalktı, bu futbolcunun kale sahası içine yerden gönderdiği pası alan Veliu plase bir vuruşla kaleci Onurcan Piri'in sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

89'uncu dakikada sol kanattan yüklenen ev sahibi ekipte, Savicevic kale sahasına girer girmez sert vurdu, topu kaleci Günay Güvenç yatarak kornere çeldi.

90+5'inci dakikada Giresunspor'da uzun atılan topu alan Sergio, ceza sahasına girdiği anda pasını çıkardı. Zor pozisyonda topla buluşan Bajic göğsüyle topu ağlara gönderdi: 2-1.

Bitexen Giresunspor, mücadeleyi 2-1 kazanarak puanını 19'a çıkardı.

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Caner Özaral

BITEXEN GİRESUNSPOR: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Sergio (Dk. 90+6 Doğan Can Davas), Mejia, Görkem Sağlam (Dk. 72 Savicevic), Sainz (Dk. 85 Rahmetulllah), Kuwas (Dk. 85 Murat Cem Akpınar), Bajic (Dk. 90+6 Kadir Seven)

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Arda Kızıldağ, Djilobodji, Hanousek (Dk. 82 Halil Pehlivan), Furkan Soyalp (Dk. 82 Stankovski), Merkel, Mustafa Eskihellaç (Dk.90 Toşca), Veliu (Dk. 69 Sagal), Maxim, Figueiredo

GOLLER: Dk.24 Sergio, Dk. 90+5 Bajic (Bitexen Giresunspor) - Dk. 52 Veliu (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Arias, Görkem Sağlam, Sainz, Savicevic, Kuwas (Bitexen Giresunspor ) - Kitsiou, Furkan Soyalp, Djilobodji (Gaziantep FK)